Passat WORLD - Volkswagen Passat-CLUB
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    Перевод: zCarot
    Этот сайт создан для общения и обмена опытом владельцев Volkswagen Passat B3, Passat B4, Passat B5, Passat B6, Passat CC, Passat B7, Passat B8, Passat Alltrack
    А так же других автомобилей концерна VAG: Golf, Touareg, Audi, Skoda