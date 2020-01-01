Рубанулся ща в телефоне
Отправлено с моего ELM-327
война всех объединила. Там уже было не до разделений перед лицом большей опасности.german Сегодня, 23:23
одноклассник официально хотел проехать куда-то и вот "Мос.ру завис, не смог оформить пропуск"wadim_m Сегодня, 23:13
Sten, чего то вспомнилось прям
Просто интересно стало!
Небольшой опрос.
1 мая, пятница, погоду обещают
Кто нибудь что нибудь слышал по этой теме?
Я чего то до конца так и не смог понять,
решил создать тему для тех кто любит выяснять отношения
помнится была такая
Короче суть такая, на авто стоит фаркоп, не оригинальный, провода с него пред хозяинПоследнее сообщение от: ded_491 Сегодня, 21:43
Коронавирус! Зомби апокалипсис близко?
Скажи просто -- я последователь тоталитарных сект "Собирайтеся лохи у кого дела плохи" (С)Влад (Псарь) Сегодня, 23:25